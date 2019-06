Historische Mandenmakerij in Wilhelminaoord klaar voor bewoning

Het pand aan de weg tussen Frederiksoord en Noordwolde stond jarenlang te verpieteren. Er is weinig in geïnvesteerd. Delen van de gevel werden gestut, omdat ze anders naar beneden zouden komen. Wel woonden er twee gezinnen in dit pand.De Mandenmakerij werd in de negentiende eeuw gebouwd in opdracht van de Maatschappij van Weldadigheid. Het diende als werkplek voor kolonisten die niet op het land konden werken. Ze moesten verplicht naar de weverij en de mandenmakerij in de fabriek.De restauratie heeft ongeveer een jaar in beslag genomen. En nu glimt het pand als nooit tevoren. Je zou bijna denken dat het een villa is in een dure woonwijk. Maar volgens architect Pieter Brink van B+O Architecten uit Meppel past een beetje rijkdom bij dit pand prima in een gebied waar armoede in het verleden de overhand had.Brink is trots op het resultaat. "Het gebouw is mooi gerestaureerd. Het is schoongemaakt aan de buitenkant. De tuin is opnieuw aangelegd. Ik kan me voorstellen dat je denkt dat het nieuw is. Ik hoop straks dat als de gebruikers het in bezit nemen, dat het weer een eenheid wordt met het gebied."De nieuwe gebruikers zijn dertien mensen met een autistische stoornis. Allemaal krijgen ze een appartement met daarin een keuken, slaapkamer en woonkamer. Volledig aangepast aan deze doelgroep. Jan Meijer van Buro Ecolan zorgt voor de exploitatie.Volgens Meijer zijn er vanwege deze doelgroep verschillende aanpassingen gedaan. "Bijvoorbeeld deuren die niet zomaar dichtgegooid kunnen worden. Of laden van de keuken die langzaam dicht gaan. Deze doelgroep kan moeilijk om gaan met dit soort zaken."Meijer is op meerdere plekken in het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid actief. Hij zorgt er voor dat er begeleiding komt voor de dertien bewoners. "De nieuwe bewoners krijgen op 1 augustus de sleutel. Dan kunnen ze aan de slag. Op 19 augustus moeten ze er wonen."