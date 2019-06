Minister vindt dat landbouw moet veranderen; Drentse agrariërs doen experiment

Haar ministerie gaat daarom een zesde deel van het beschikbare budget gebruiken om de zogeheten kringlooplandbouw in ons land te stimuleren. In de Achterhoek, De Peel, Twente, Flevoland en Noord-Nederland gaat daarom geëxperimenteerd worden met het het verbouwen van nieuwe gewassen en zelfvoorzienend werken.Als het aan Schouten ligt, wordt kunstmest uitgebannen. Compost en mest uit de buurt moeten het alternatief worden. Zo'n veertig boeren die ook aan natuurbeheer willen doen, maar over te weinig grond beschikken, kunnen grond van Staatsbosbeheer gebruiken.De veehouderij van Jessica en Maurits Tepper in Sandebuur is één van de boerenbedrijven die meedoet met het experiment. Staatsbosbeheer helpt hen om biodiversiteit te combineren met een rendabele bedrijfsvoering. De twee bekijken onder meer hoe hun landbouwterrein kan worden uitgebreid en onderzoeken hoe medewerkers natuurbeheer centraler kunnen stellen.Eerder maakte de minister al duidelijk dat er meer voor voedsel betaald zou moeten worden, zodat boeren hun koers kunnen verleggen van zo goedkoop mogelijk produceren naar een meer duurzame werkwijze. Veel boeren moeten nu nog opboksen tegen afnemers die het onderste uit de kan willen halen.Natuur- en milieuorganisaties zijn blij dat het plan is gepubliceerd, maar noemen de inhoud nog te vrijblijvend en te weinig concreet. “Duidelijke doelen, een verdienmodel voor de ondernemers, inzicht in de prestaties en het eerlijke gesprek over het verminderen van het aantal dieren in Nederland ontbreken”, laat het Wereld Natuur Fonds namens de organisaties weten.In Foxwolde heeft bio-boer Peter Oosterhof de afgelopen jaren met vallen en opstaan zijn intensieve melkveehouderij omgebouwd naar een bedrijf dat zoveel mogelijk boert door en met de natuur. Bekijk hieronder de reportage.