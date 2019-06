Gemeente Emmen ruim 1 miljoen euro kwijt aan wachtgeld oud-wethouders

Emmen staat aan kop met een bedrag van ruim 1 miljoen euro, dit bedrag is verdeeld over zeven oud-wethouders. Daarna volgt Tynaarlo met een bedrag van bijna 900.000 euro, verdeeld over negen oud-wethouders.De gemeenten Coevorden en Aa en Hunze betalen het minste wachtgeld aan oud-wethouders. Aa en Hunze betaalde 226 duizend euro aan drie oud-wethouders. Coevorden eindigt onderaan het lijstje met een kostenpost van 158.000 euro verdeeld over vier oud-wethouders.De gemeente Hoogeveen heeft de laatste vijf jaar 270.000 euro verdeeld over vier oud-wethouders. Meppel verdeelde 315.000 over zes, Borger-Odoorn 406.000 over drie, Noordenveld 465.000 over drie, De Wolden 498.000 over drie, Midden-Drenthe 535.000 over vijf en de gemeente Assen sluit het rijtje af met circa 588.00 euro over acht oud-wethouders. De enige gemeente in Drenthe die niet heeft gereageerd op het onderzoek is de gemeente Westerveld.Van de 355 gemeenten reageerden er 297 gemeenten op de vraag naar de wachtgeldbedragen die ze van 2014 tot en met 2018 uitbetaalden aan oud-wethouders. In totaal ontvingen ruim 1500 wethouders een wachtgelduitkering.