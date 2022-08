Eendaags Fietsfestival in Hoogeveen is opvolger Trappen, Happen en Stappen

Hoogeveen heeft dit jaar toch een eigen fietsevenement. Met Fietsfestival Drenthe krijgt het ter ziele gegane Trappen, Happen en Stappen een eendaagse opvolger. Op zaterdag 27 augustus wordt er gefietst in en en om Hoogeveen.

"Als het geslaagd is gaan we het volgend jaar weer doen, misschien dan wel twee dagen", is Gradus van Goor optimistisch. Hij is bestuurslid van Fietsfestival Drenthe. "Maar eerst dit jaar maar eens kijken. Geen idee wat we kunnen verwachten, we hebben ingezet op 400 á 500 deelnemers."

Opvolger

In maart van dit jaar werd bekend dat Trappen, Happen en Stappen dit jaar niet terugkeert. Volgens organisatiebureau Niquel was er te weinig geld om een volwaardig evenement neer te zetten. "Het bedrijf had andere prioriteiten. Toen ze het meedeelden op een vergadering schoot mij dat in het verkeerde keelgat", zegt Gradus van Goor, die in de werkgroep van het evenement zat. Hoogeveen kan wat hem betreft niet zonder fietsevenement.

Dat gevoel leefde ook bij andere betrokkenen en dus werd er besloten om het nieuw leven in te blazen. "De naam Trappen, Happen en Stappen mogen we niet gebruiken, omdat er al ergens anders een evenement zo heet", legt Van Goor uit. "We zijn bij gemeente en provincie gaan kijken of we wat geld konden krijgen, dat is nodig voor vergunningen, verzekeringen, verkeersregelaars en EHBO. Dat is gelukt, op 1 augustus hebben we gezegd: we starten de kaartverkoop." Ook op de fietsdag zelf is inschrijven tot 11.00 uur nog mogelijk aan de start.

Route

Van Goor was jarenlang als projectleider sport van de gemeente Hoogeveen betrokken bij startplek Hoogeveen van de Drentse Fiets4Daagse. Nadat Hoogeveen als startplaats werd geschrapt, werd drie jaar later Trappen, Happen en Stappen opgezet als alternatief. Voor Hoogeveen dreigde dit jaar dus opnieuw een toekomst zonder fietsevenement, maar met ervaren mensen uit zijn netwerk stak Van Goor daar dus een stokje voor.

"Er is een route uitgezet van 40 kilometer, met een doorsteek waardoor er ook een route is van 30 kilometer voor bijvoorbeeld duofietsers en scootmobielen", vertelt hij. "Er wordt gestart bij sporthal het Activum, dan rijden we richting Stuifzand, Pesse en Gijsselte. We hebben de route onlangs zelf twee keer met de vrijwilligers gefietst en de laatste moeilijke punten eruit gehaald." Onderweg krijgen deelnemers consumpties en bij de finish treedt gezelligheidskoor De Pelikaan op.