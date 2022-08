Ongeloof bij Xander (16) na vondst slang in dakkoffer: 'Ik zweer het, ik zweer het'

Vader Sandro verbaasde zich over de vondst van zijn zoon. "Eerst was het voor mijn nog wat verwarrend, want er lagen ook nog wat dikke zwarte snoeren in de koffer. Maar al snel zag ik dat het een slang was. Toch dacht ik: dit is een onschuldig addertje. Maar ik had al gauw in de gaten dat het een groter beest was."

Maar hoe de adder in Zweden in de koffer is gekropen is een raadsel. "Daar breken we al uren ons hoofd over. We denken dat hij misschien tijdens het inpakken uit de boom is gevallen, want de auto stond onder een boom. Maar het kan ook nog zijn dat hij in een wandelschoen is gekropen. En die schoen is in de koffer gegaan."