TT Journaal vanaf volgende week weer bij RTV Drenthe

We zijn halverwege de maand juni en dat betekent dat we langzaamaan gaan aftellen tot de TT. Over dertien dagen barst het motorgeweld in Assen weer los.

En net als alle andere jaren, zendt RTV Drenthe in de week van de races weer live het TT Journaal uit. Vanaf woensdag 26 juni tot en met zondag 30 juni zie je in het TT Journaal elke dag alles over de TT. Komende maandag en dinsdag worden er minidocumentaires uitgezonden over Egbert Streuer en Bertus Folkertsma.Naast het laatste nieuws, zie je ook reportages over onder meer Bo Bendsneyder en Jurgen van den Goorbergh en zijn zoon Zonta. Uiteraard is er ook aandacht voor de rijke TT-historie. Zo blikken met Hans Spaan terug op zijn overwinning in de 125cc-klasse, tijdens de TT van 1989.- Woensdag tot en met vrijdag:- Zaterdag en zondag:Het TT Journaal wordt live uitgezonden op het TT Circuit, bij RW Racing. Presentatie is in handen van Karin Mulder.