ZO!34 en RTV Borger-Odoorn gaan 'werken aan brede streekomroep'

De raamprogrammering van ZO!34 is op bepaalde uren al te horen op de frequentie van Borger-Odoorn. Alberts bevestigd dat dit al twee maanden gaande is. "Aanvankelijk koerste RTV Borger-Odoorn op een samenwerking met RTV Een (Stadskanaal), maar dat ketste af. Zo kwamen we in gesprek." De samenwerking bevalt tot dusver goed, aldus Alberts.