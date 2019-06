Tweede verdachte opgepakt voor moord Halil Erol

Het gaat om een 40-jarige vrouw uit Haarlem. Afgelopen vrijdag werd een man van 42 uit Meppel opgepakt, die ook betrokken zou zijn bij de dood van Erol."Beide verdachten zitten op dit moment vast. De verdachte die we vorige hebben opgepakt, wordt vandaag voorgeleid", licht een politiewoordvoerder toe.Wat het verband is tussen de verdachten en Halil Erol, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel is duidelijk dat de man uit Meppel, die vorige week werd opgepakt, al eens eerder is aangehouden in dit onderzoek. Of dat ook geldt voor de vrouw die vanmorgen is aangehouden, wil de politie niet zeggen.Halil Erol, vader van twee jonge dochters, verdween op zaterdag 6 februari 2010. Zijn auto werd een maand later zonder kenteken brandend aangetroffen in Haren. Later dat jaar en in 2013 werden lichaamsdelen van Erol teruggevonden in Eesveen en Wanneperveen.