Werkstraf voor diefstal uit kas cafetaria en speeltuinvereniging

Een 42-jarige vrouw uit Coevorden is voor het stelen van geld uit de kas van een cafetaria, waar ze werkte, en van het leeghalen van een bankrekening van een speeltuinvereniging veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk. De rechter vindt verduistering bewezen.

De Coevordense kwam eind 2019 letterlijk in beeld, doordat de eigenaar van de cafetaria in Sleen camera's ophing. Hij had al een tijdlang het idee dat de kas niet klopte en dat de werkneemster uit Coevorden hier wel eens wat mee te maken kon hebben. Zijn verdenkingen werden versterkt door de verhalen die over de vrouw rondgingen. Zij zou als voorzitster van een speeltuinvereniging in haar dorp de kas hadden leeggeroofd.

Belofte om terug te betalen

De ondernemer zag op de camerabeelden dat de vrouw geld uit de lade pakte en dat in haar tas stopte. De man rekende terug hoe vaak dat zou zijn gebeurd en schatte het schadebedrag op zo'n 10.000 euro. Hij riep de vrouw bij hem en confronteerde haar met de beelden. Ze bekende de diefstal van 1200 euro. De vrouw beloofde dat geld terug te betalen, in de hoop dat de politie er dan niet bij werd gehaald. Ze kwam echter haar belofte niet na en de cafetariahouder deed toch aangifte.

Ruim 16.000 euro verdwenen

Het bestuur van de buurt- en speeltuinvereniging De Uithoek in Coevorden ontdekte in dezelfde periode dat de kas nagenoeg leeg was. Na een kasboekcontrole wist het bestuur dat de voorzitter, de verdachte, stelselmatig geld overboekte of pinde voor eigen gebruik. Er was 16.000 euro verdwenen. De vrouw bekende, ze zat in een scheiding en had financiële problemen. De vereniging deed aangifte.

De inwoner van Coevorden liet vervolgens niets van zich horen. Ze verscheen niet op een uitnodiging voor een gesprek of van de reclassering en ook niet op de eerder geplande politierechterzittingen. Vandaag verscheen ze wel, geflankeerd door twee politieagenten. Ze was op bevel van de rechter thuis opgehaald. De rechter vond de zaak ernstig genoeg om zelf met de vrouw in gesprek te gaan.

'Ik mag het zelf weten'

Ze was het hier niet mee eens, zei de vrouw tegen de politierechter. "Ik mag toch zelf weten of ik verschijn of niet. Dat recht heb ik", zei ze. Door de houding van de vrouw twijfelde de rechter of zij wel inzag wat zij anderen had aangedaan. "Het zijn hele nare feiten, waarbij u het vertrouwen, dat anderen in u had, ernstig heeft beschaamd", zei de rechter.

Door de weigerachtige houding van de verdachte hebben de slachtoffers bijna drie jaar op de behandeling van de strafzaak moeten wachten. De voormalige werkgever van de vrouw was tot op de dag van vandaag nog niet terugbetaald. De man zag destijds de bui al hangen en had het laatste loon van de vrouw ingehouden. Zij moet hem nog 300 euro betalen, dan staan ze weer quitte.