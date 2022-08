Oplevering windpark Veenkoloniën ruim jaar vertraagd: 'Durf geen termijn te stellen'

Het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de Drentse Veenkoloniën is nog steeds niet opgeleverd door bouwer Nordex uit Duitsland. De oplevering stond gepland voor vorig jaar september, maar het is nog niet gelukt.

Volgens woordvoerder Elzo Springer heeft het te maken met de laatste controles aan diverse molens. "We krijgen soms nog meldingen binnen vanuit de omgeving dat sommige molens geluiden maken. Daar gaan wij dan mee naar de bouwer en zeggen: We willen toch dat je het oplost."

Een molen wordt afgebroken

Van de 45 windturbines draaien er momenteel 44 stuks. Een molen bij Gasselternijveen aan de Domweg wordt later dit jaar nog helemaal afgebroken en opnieuw opgebouwd. De toren van de turbine is uit zes onderdelen gebouwd en één van de zes torendelen moet worden vervangen. Daar zit een bouwfout in. "Daarna moet deze molen ook nog weer allerlei testrondes door", zegt Springer. Daarnaast draaien de andere turbines allemaal bijna één jaar. Dit betekent dat deze ook allemaal aan een grote onderhoudsbeurt toe zijn.

Vorig jaar liep de oplevering ook al maanden vertraging op, vanwege een doorgebrande kabel in één van de windturbines. Fabrikant Nordex wilde daar geen uitspraken over doen, maar meldde in een verklaring dat er een fout was gemaakt in de montage van de kabels. Hierop moesten alle windturbines worden nagelopen.

Geen termijn

Wanneer het windpark dan nu wel opgeleverd kan worden, is niet bekend. "Ik zeg steeds: komende maand. Maar dat roep ik al een paar maanden", aldus Springer. "Ik durf geen termijn te stellen."