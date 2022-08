Film over monumentenzorg in de maak: 'Moet wel up-tempo'

Hoe breng je monumenten en monumentenzorg onder de aandacht bij elke doelgroep? Door jongeren en ouderen er zelf een film over te laten maken, zo bedacht Stichting Drents Monument. Momenteel zijn de opnames in volle gang, zoals vandaag in Orvelte.

"De bedoeling is dat we die film laten zien op scholen", zegt Wim Postma. "Om mensen meer bewust te maken van de belangrijke monumenten in Drenthe en met name wat je ervoor moet doen om ze in de benen te houden."

Postma heeft vandaag een dubbelfunctie, omdat hij zowel betrokken is bij de Monumentenstichting als bij de Asser Filmclub. Die laatste vereniging neemt de video voor haar rekening. Er zijn vier jongeren gevonden die willen figureren.

Leidekkers

Volgens Postma moet er een hoop gebeuren om de monumenten mooi te houden. Maar personeel is er niet altijd. Met de film hoopt hij jongelingen het vak in te krijgen. "Voor archeologie, of wetenschap met studie naar het verleden. Maar ook voor vakmensen zoals rietdekkers, metselaars en leidekkers." Het is volgens Postma ideaal om video daarvoor te gebruiken. "Met film kun je in korte tijd veel zeggen. We gaan nu in 45 minuten langs 24 monumenten met een goed verhaal erbij. Dat komt goed van pas in het onderwijs."

De jeugd heeft er plezier in en is zich bewust van de taak. "Zo krijgen jongeren meer informatie over de monumenten en maken we ze enthousiast, zodat ze blijven bestaan", vertelt Elin van der Velden. Haar collega-figurant Lysanne Kraeima knikt instemmend. "Als wij kinderen kunnen inspireren, is dat geweldig."

TikTok-generatie

Hoe de film eruit komt te zien is nog de vraag: de jongeren hebben daarin soms een andere mening dan de Asser Filmclub. "Het moet wel een up-tempo filmpje worden", lacht Van der Velden, terwijl ze Postma aankijkt. Hij snapt het wel, en weet dat hij met de TikTok-generatie samenwerkt voor dit project. "De dynamiek van jongelui bij dit onderwerp is heel leuk."