Succesvol: kever eet eikenprocessierups

Ongeveer een maand geleden zette Hellingman de kleine poppenrovers uit in het eikenprocessierupsstation in Diever. Dat is een proefopstelling waarin eikenprocessierupsen leven. Het was toen nog onduidelijk of de rups zou worden opgegeten door de kleine poppenrover.Nu is dat wel duidelijk. "Ik zie dat de populatie eikenprocessierupsen in het station achteruit gaat. Ook zie ik kapot gebeten rupsen", vertelt de onderzoekster.Ongeveer een maand geleden stikte het van de kleine poppenrovers. Voor Hellingman was het geen probleem om ze te verzamelen. "Ze liggen voor het oprapen", zei ze toen.Dat de kevers met zulke grote aantallen rondlopen vindt de onderzoekster niet gek. "Er is veel voedsel voor de kever, want er zijn heel veel rupsen op dit moment. Doordat ze voldoende kunnen eten, produceren ze veel nakomelingen", aldus Hellingman.Inmiddels zijn er veel minder kleine poppenrovers. Dat komt doordat ze maar een korte periode leven. Na het paren sterven ze.In het plan moet komen te staan hoe de kleine poppenrover kan worden gestimuleerd om zich hier te vestigen. Daarnaast zal ze schrijven hoe mensen om moeten gaan met de kever."Je zag dat mensen de kleine poppenrovers plat stampten", zegt Hellingman. "Meer mensen moeten zich ervan bewust zijn van het feit dat de kevers goed zijn voor de bestrijding van de eikenprocessierups."