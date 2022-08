Langgekoesterde droom Drouwenerveen wordt werkelijkheid: skeeler- en ijsbaan in het dorp

De ondergrond lekt en de koek-en-zopiekraam staat op instorten: de ijsbaan van Drouwenerveen heeft zijn beste tijd gehad. Al jaren ligt er een plan voor een gloednieuwe betonnen baan, waar zowel geschaatst als geskeelerd kan worden.

Deze langgekoesterde wens lijkt nu uit te kunnen komen, doordat de initiatiefnemers een flinke subsidie kunnen krijgen vanuit het gebiedsfonds. Dat is er gekomen vanwege de komst van de windmolens van windpark Drentse Monden en Oostermoer. Het geld uit het fonds kan voor dergelijke projecten gebruikt worden, die de leefbaarheid van de omliggende dorpen vergroten.

'Breed gedragen'

"Er wordt veel gebruik gemaakt van de ijsbaan en het plan wordt breed gedragen", zegt kartrekker Marinus Hulshof, terwijl hij op het voetbalveld staat. Daar moet de ijs- en skeelerbaan van 200 meter komen te liggen. "Het is ook naast het dorpshuis, dus we hebben er een goed onderkomen bij."

Zonder het geld uit het gebiedsfonds was het volgens hem niet te betalen. "Nee, absoluut niet. We denken dat het tussen de 200.000 en 250.000 euro gaat kosten. Dat is nog niet exact te bepalen omdat de prijzen de laatste tijd nogal stijgen. Maar het zal ergens tussen die twee bedragen blijven."

Het voetbalveld ligt er groen bij, met twee doelen aan weerskanten en bossages erachter. "Die bossages gaan achter en voor verwijderd worden. Daar komen de bochten te liggen. De doelen gaan naar binnen toe, zodat het voetbalveld blijft bestaan, wel iets kleiner."

Luxe baan

Volgens Hulshof wordt het een luxe baan. "Er komt een puinbaan te liggen, met een schuinbetonnen baan erop. Daarop komt een lichte coating zodat het zonlicht wordt weerkaatst. Er hoeft geen trekker met giertank overheen om te sproeien, want er komen zogeheten pop-ups. Dat zijn sproeisystemen en als het een graad of 4 of 5 wordt, dan gaan we de baan voorzien van water. Dat wordt in laagjes opgebouwd. In de zomer kan erop geskeelerd worden."