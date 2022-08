Inwoner van Uffelte mag niet meer bij railfietsspoor komen vanwege hinderlijk gedrag

Een tachtiger uit Uffelte mag van de rechter niet meer in de buurt van het railfietsspoor komen, vlak bij zijn woning. De man is boos op die attractie en schopt voortdurend stennis met medewerkers en gasten. De rechter legde de man voor de seizoenen 2022 en 2023 een gebieds- en contactverbod op.

De Uffelter woont sinds 1974 vlak aan het natuurgebied Holtingerveld. Hij was een felle tegenstander van de plannen van Vlinderparadijs Papiliorama om over het natuurgebied een smalspoor voor fietsen aan te leggen. Ondanks de bezwaren van de Uffelter verleende gemeente Westerveld in mei 2017 de vergunning.

Draaiplateau

Het smalspoortraject is 2,6 kilometer lang en gaat dwars door het natuurgebied. Vanaf de railfiets bekijkt de bezoeker de bezienswaardigheden in het Holtingerveld. Aan het einde van het traject is een draaischijf, waardoor de railfiets wordt gedraaid en de route wordt teruggefietst. Dit draaiplateau ligt op 15 tot 20 meter van de woning van de Uffelter.

De man is boos omdat deze attractie de natuur verstoort en tot geluidsoverlast leidt. Hij kan daardoor geen paarden houden, omdat dit zeer gevoelige dieren zijn voor geluid. De man voelt zich niet gehoord en komt telkens naar het plateau om te schelden, zijn vinger op te steken of gasten aan te spreken.

Trekker

De man staat ook wel eens met zijn wandelstok in de hand naar de gasten te kijken en liet hij eens een trekker stationair draaien bij het plateau. De man is meermalen op dit gedrag aangesproken en hiervan is een 2021 een filmpje gemaakt. Dat filmpje is met een wijkagent, een gemeenteambtenaar en met de man besproken.

Na het gesprek ging de man door met dit ongepaste gedrag. De gedragingen zijn niet strafbaar, maar wel hinderlijk, vindt de rechter. Begin 2022 is de draaischijf verplaatst naar een plek die op 10 tot 12 meter van het woonerf van de Uffelter is verwijderd. De man kreeg een brief waarin hem werd verzocht te stoppen met zijn wangedrag. Hij weigerde die te ondertekenen.

'Vergunning is niet onterecht verleend'

De rechter ziet geen aanwijzingen dat de vergunning onterecht is verleend door de gemeente. Ook heeft de klager niet hard kunnen maken dat het traject overlast veroorzaakt. Volgens de rechter staat het de man vrij om zijn beklag te doen, maar daarvoor moet hij wel de juridische of bestuurlijke weg bewandelen. Het onbetamelijk gedrag van de man duurt al enkele jaren en druist tegen alle fatsoensnormen in.