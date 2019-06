'De tijd van het witte goud ligt ver achter ons'

Wat vinden andere aspergekwekers van dit seizoen? Kweker Harry Dilling uit Drouwenerveen vond het juist een 'regelmatig jaar'. "We hebben wel een heel koude periode gehad, maar qua opbrengst is het heel regelmatig. Die is beter dan vorig jaar. Toen was het explosief warm. Dan wordt de kwaliteit wel minder."



Hermen Hoorn van de aspergeboerderij in Zuidvelde ervaart het als een normaal jaar. "We hadden een mooie, geleidelijke opbrengst. Je moet eigenlijk gematigd weer hebben voor een mooie kwaliteit." Ook Hoorn herinnert zich vorig jaar als een heel extreme periode. "Het was veel te warm en droog."

"Je mag wel langer steken. Dat kan zelfs tot september, maar dan heb je volgend jaar geen opbrengst meer", legt kweker Eric Weiland uit Zuidwolde uit. "Dus ooit is die datum afgesproken en daar houdt eigenlijk iedereen zich wel aan."Volgens de Drentse kweker was het een lang aspergeseizoen. Het duurde zelfs zo'n twee weken langer dan voorgaande jaren. Tegelijkertijd was het ook een lastig seizoen, blikt Weiland terug. Het was erg wisselvallig weer: dan weer warm, dan weer koud."De opbrengst in aantal kilo's blijft wel gelijk. Maar we hadden veel extremen in het weer. Met de paasdagen was het bijvoorbeeld al 32 graden. Toen hadden we een heel hoge opbrengst. Maar een week later hadden we ineens weer nachtvorst. En dan krijgt het gewas toch een opdonder", legt Weiland uit.Kou zorgt ervoor dat de koppen bevriezen. De asperges kun je dan weggooien. "Maar twee dagen later heb je weer nieuwe. Het is dus niet zoals met fruitbomen dat je hele oogst is verpest."De asperge gedijt dus beter bij wat warmer weer. Maar te warm is ook niet goed. "Het is nu mooi weer, maar als het bijvoorbeeld boven de 30 graden is dan wordt het loeiheet onder de folie. We zien het de laatste jaren steeds meer. Dan krijg je bijvoorbeeld paarse koppen, of kromme asperges."Ondanks de weersextremen blijft, volgens kweker Weiland, de kwaliteit van de asperges goed. Maar soms heb je dus overschot en soms heb je te weinig. In tijden van overschot heeft hij weleens asperges moeten weggooien.Het maakt voor kweker Weiland niet zoveel uit hoe het dit jaar met de aspergeprijzen zit. Hij hanteert een vaste prijs. "We hebben er bewust voor gekozen om de asperges alleen rechtstreeks aan particulieren en aan de horeca te verkopen. Met onze vaste prijs zijn we aan het begin en aan het eind van het seizoen vaak wat goedkoper. Daartussenin zijn we wat duurder."Weiland weet dat de afgelopen tijd veel aspergekwekers noodgedwongen zijn gestopt. Dat zijn vaak kwekers die bijvoorbeeld voor supermarkten kweken. "De prijzen die ze krijgen zijn te laag. Als er bijvoorbeeld te veel bakkers zijn, dan gaat dat ook schiften. Dan zie je dat ze verdwijnen. Dat is hier ook zo."Dat de prijs bij Weiland misschien iets hoger ligt, maakt voor klanten niet uit. "Als je er een eerlijk verhaal bij kunt vertellen en zegt hoe dun de marges zijn bij asperges die je bijvoorbeeld in de supermarkt koopt, dan begrijpen mensen dat. En mensen willen ook steeds vaker weten waar hun eten vandaan komt en hoe het geproduceerd is."Weiland vervolgt: "We hebben een asperge wel tien keer in onze handen voordat die weggaat. Dat moet wel betaald worden. Het is niet zo dat wij aan het eind van de rit in een Porsche rondrijden. Vroeger noemden we asperges 'het witte goud', maar die tijd ligt ver achter ons."Ondertussen kijkt Weiland met argwaan naar projecten in Duitsland en Roemenië. Daar worden grote aspergekwekerijen uit de grond gestampt. Het kunnen geduchte concurrenten worden voor de telers hier."De lonen liggen er veel lager, dus ze kunnen goedkoper produceren. Maar je moet je dus wel afvragen in wat voor omstandigheden die asperges daar worden gekweekt. Hier bij ons hangt er in elk geval een eerlijk prijskaartje aan", aldus de teler uit Zuidwolde.