Gezin voorop bij WZA in nieuw Ouder- en Kindcentrum

Na jaren van voorbereiding is de huidige kraamafdeling de afgelopen dagen compleet leeggetrokken en verhuisd naar boven. Daardoor kan vandaag de eerste fase beginnen van de bouw van het nieuwe centrum waar kinderen en ouders samen kunnen verblijven.Omwille van de couveusebaby's, die tijdelijk naar een verdieping hoger zijn verplaatst, moet het grote breekwerk nog even een weekje wachten. "Want die kunnen echt geen lawaai verdragen. Maar zodra die volgende week elders liggen, kan het echte werk beginnen", zegt hoofdverpleegkundige van de kraamafdeling Berntilde Scholten. Pas in maart zal alles klaar zijn. Maar Scholten kan haast niet wachten. "We leven al tijden naar dit moment toe, want we zijn al jaren met alle voorbereidingen bezig. Het wordt straks geweldig. Ik kijk er echt naar uit."De kraam- en kinderafdeling van het WZA zijn nu nog twee afzonderlijke vertrekken, op twee verschillende etages. Maar na de komende verbouwing gaan ze op in één Ouder- en Kindcentrum. Beide verdiepingen staan via een binnentrap in verbinding met elkaar. En overal komen eenpersoonskamers."Dan hebben we straks een centrum, waar kinderen en ouders samen kunnen verblijven, met meer privacy, in moderne eenpersoonskamers. Een ouder kan op die manier bij het zieke kind zijn, dat is toch veel prettiger. En een pas geboren baby blijft gewoon bij de moeder, ook als er specialistische kraamzorg voor de moeder of speciale kinderverpleegkundige zorg voor de baby nodig is. Dus niet meer apart op de couveuse-afdeling. En ook de partner kan erbij", aldus Scholten. "Het gezin staat voorop, dat is toch meer van deze tijd."Het Ouder- en Kindcentrum krijgt ook vier nieuwe verloskamers. "Nu hebben we er drie, maar we krijgen er eentje bij. En twee daarvan hebben een bevalbad. Geschikt voor de zwangere moeder, om bevallingspijn te verzachten, maar ook geschikt om in te bevallen."De verbouwing bij het WZA lijkt net een bevalling. Want de hele klus duurt ook negen maanden en zorgt voor de nodige overlast. "Maar die proberen we zoveel mogelijk te beperken", zegt Scholten. Zo is rooming-in straks maar beperkt mogelijk voor partners van kraamvrouwen. Want de kraamvrouwen komen tijdelijk te liggen op de kinderafdeling, die een etage hoger ligt. Wel blijft er slaapplek voor ouders, als hun kind in het ziekenhuis ligt vanwege een operatie, ziekte of onderzoeken.Het Ouder- en Kindcentrum is niet het enige wat het WZA aan vernieuwing realiseert. Vorig jaar begon bij het ziekenhuis al de nieuwbouw van het Dialyse Centrum Assen . In september volgt de bouw van de nieuwe afdeling Intensive Care en Hartbewaking. Daarna volgt de verbouwing van het OK-complex. Dat is in de loop van 2020.De vernieuwingsoperatie binnen het Wilhelmima Ziekenhuis gebeurt in fases, waardoor het verbouwingsteam van de ene afdeling naar de andere doorschuift, zodat patiënten van het WZA er zo min mogelijk last van hebben. In vijf jaar tijd is er straks voor 60 miljoen euro verbouwd en vernieuwd aan het ziekenhuis. Dan zijn afdelingen gemoderniseerd en is medische apparatuur vervangen.