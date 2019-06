Coevorden krijgt talentencentrum met gratis muziek- en tekenlessen

In september start in Coevorden het talentencentrum. Het gaat om een initiatief van Bert de Haan. In het centrum kunnen mensen gratis lessen van vrijwilligers krijgen om te kijken of muziek, tekenen, schilderen of dansen iets voor ze is.

Na het faillissement van het centrum voor de kunsten CQ is er in Coevorden op dit gebied weinig te doen. Bovendien zijn muzieklessen ook best duur, zo merkte Bert de Haan zelf. Hij was ondernemer, werd ziek, belandde in de bijstand. "Toen de kinderen muziekles wilden merkte ik dat zulke lessen niet voor iedereen weggelegd zijn."Het sterkte De Haan in zijn idee om iets op te zetten waarbij mensen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met muziek, schilderkunst of dans. "Ik vind dat iedereen mee moet kunnen doen. Ik ben met het plan voor een talentencentrum naar de gemeente gestapt en na het nodige gepraat kwam er subsidie en konden we aan de slag."Vanaf september kunnen belangstellenden maximaal een half jaar gratis lessen krijgen. "Het is niet de bedoeling om bestaand muziekonderwijs te beconcurreren. Het gaat ons er om dat mensen de kans krijgen om te ontdekken of muziek iets voor ze is, voordat ze verdere investeringen doen", aldus De Haan.De lessen worden gegeven in multifunctioneel gebouw Ravelijn Verbindt. Naast Bert de Ruiter geven ook tekenaar Jan Lentz en accordeonist Louw Rink lessen. Vrijdag en zaterdag is er open huis.