Huurappartementen voor jongeren in 'oude apotheek' van Roden

De plannen komen van een particulier, maar zijn in overeenstemming met de gedachte van de gemeente. "We willen dat de uitstraling van het Roner centrum verbetert", zegt Darwinkel. "Dit past daar denk ik mooi in. Het past ook goed bij de OV-hub die we nog niet zo lang geleden hebben aangepakt."