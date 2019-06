FC Emmen hengelt topscorer Wisła Krakau binnen

Kolar (1 meter 85, 77 kilo) tekende vamiddag een contract voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar. Hoe hoog de transfersom is die Emmen aan Wisła Krakau betaalt is niet bekend. Kolar had nog een doorlopend contract bij de nummer 7 van het afgelopen seizoen (kampioen werd Legia Warschau)De in Zabok geboren Kolar maakte het afgelopen seizoen 12 goals in 26 wedstrijden voor Wisła Krakau, waar hij in 2017 neerstreek. Met die twaalf goals werd hij overigens clubtopscorer. Vanaf zijn 13e speelde hij in de jeugdopleiding van Dynamo Zagreb, dat hem de laatste jaren verhuurde aan SK Sesvette (2e niveau), NK Lokomotiva en Inter Zapresic.Kolar speelde in totaal 22 jeugdinterlands voor Kroatië, waarin hij 10 keer scoorde.Later meer..