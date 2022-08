Zo worden Drentse zwemplassen gecontroleerd op de kwaliteit van het water

Het informeren van zwemmers

Sinds 2006 bestaat de zogenoemde zwemwaterrichtlijn. Dat is een Europese wet die ervoor zorgt dat waterschappen regelmatig het zwemwater moeten controleren. Alberta Grooteboer is adviseur waterkwaliteit bij Waterschap Vechstromen. Door het meten van de waterkwaliteit, worden zwemmers geïnformeerd over de risico's die zij lopen, zo legt ze uit.

In het badseizoen - dat loopt van mei tot en met september - wordt de kwaliteit van het water negen keer per zwemplas gecontroleerd. "Als de kwaliteit van het water minder is, dan gebeurt dit soms wel twaalf keer", aldus Grooteboer. "In de zomer maken mensen het meest gebruik van het water en door de zon warmt het water op. Bacteriën en blauwalg gedijen beter in warm water."

Volgens de adviseur waterkwaliteit moeten mensen überhaupt realiseren dat zwemmen in natuurwater risico's meebrengen. "Je hebt te maken met koude stromingen, waardoor je kramp kan krijgen. Ook kan de waterstand van een plas makkelijker veranderen, dit kan invloed hebben op de drijflijn. Kijk gewoon goed uit voor je gaat zwemmen en lees de blauwe borden bij de aangewezen zwemlocaties. Daar staat alle informatie op."

Het werk van beheerders

Voor het behoud van een goede kwaliteit van het water, hebben de beheerders een belangrijke rol, vertelt Albert Schimmel, bestuurslid bij de Zandpol, een bekende zwemplas in Drenthe. "Er zit rondom ons natuurbad een zandstrand. Een keer in de week, op de woensdag, doen we een rondje met alle vrijwilligers. We legen de prullenbakken en zorgen dus dat er geen rommel op het strand ligt."