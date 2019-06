Goedkoper en dus populair: je nieuwe auto importeren vanuit Duitsland

De uitzending van Ohne Grenzen met als thema auto's is vanavond vanaf half zes te zien op TV Drenthe. Ohne Grenzen is een samenwerking tussen RTV Drenthe en de Duitse regionale omroep Ems TV. Het programma is maandelijks te zien en belicht telkens een ander thema. Er is aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen Nederlanders en Duitsers.

"Je ziet een enorme stijging", vertelt David Bodha in het RTV Drenthe-programma. Hij heeft een autobedrijf in Tynaarlo waar hij uitsluitend ingevoerde auto's verkoopt. De meeste komen uit Duitsland, maar in zijn showroom staat bijvoorbeeld ook een exclusief exemplaar uit Dubai."Vier jaar geleden werden er zo'n 120.000 auto's geïmporteerd in ons land. Inmiddels zitten we bijna op de 200.000", heeft Bodha uitgezocht."Het heeft er vooral mee te maken dat we hier een tekort aan jong gebruikte occasions hebben. Er is natuurlijk een crisis geweest en in die periode zijn er heel weinig nieuwe verkopen geweest. Ook het aantal leasecontracten lag heel laag in die periode. Dat zijn allemaal auto's, die normaal nu op de markt zouden komen."En dus neemt de vraag naar tweedehands auto's in ons land steeds meer toe. "Het aanbod is dus veel te klein voor de vraag. We gaan allemaal meer werken en zijn uit de crisis. Dus iedereen wil nu weer een wat jongere auto. Maar die zijn lastig te vinden."Het kopen van een ingevoerde auto's lijkt dus bijna onontkoombaar. Het kan je daarnaast ook nog eens grote financiële voordelen opleveren. Een rekenvoorbeeld: Bodha heeft in zijn showroom eenstaan die je in Nederland zou kopen voor ongeveer 70.000 euro. "Bij mij betaalt de klant nu ongeveer 55.000 voor dezelfde uitvoering", vertelt Bodha.De vraag is natuurlijk hoe het kan dat een Duitse auto zo goedkoop is. Volgens Bodha heeft dat onder meer te maken met het aanbod in Duitsland, dat daar veel groter is. Meer aanbod betekent lagere prijzen. "Duitsers zijn eigenlijk gewend om veel eerder een nieuwe auto te kopen. Dan rijden ze tot een kilometer of 50.000 tot 70.000 en dan ruilen ze hem in." En natuurlijk zitten ook veel autofabrikanten in Duitsland.De grootste angst van mensen die een auto invoeren, is de kilometerstand. Klopt die, of is de stand teruggedraaid? "Dat is zo'n beetje de meest gestelde vraag", zegt Bodha. Volgens hem gebeurt het zeker en is het belangrijk dat je zaken doet met iemand die je een beetje kunt vertrouwen."Soms zijn er onderhoudsboekjes bij, waarin alle kilometerstanden zijn bijgehouden. Maar dan zie je dat de auto de laatste jaren ineens geen beurt meer heeft gehad." Dat kan een signaal zijn dat het foute boel is.