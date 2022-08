Milieupark Assen eerder dicht vanwege hitte

Het Milieupark in Assen sluit donderdag en vrijdag eerder de deuren vanwege de voorspelde hitte. De stortplek aan de Van Doornestraat gaat om 12.00 uur dicht, in plaats van 17.00 uur.

Het park opent wel op de gebruikelijke tijd, namelijk 09.00 uur. Vanaf zaterdag is het park weer volgens de normale tijden open, meldt de gemeente.

Nationaal Hitteplan

Vanaf woensdag geldt in heel Nederland overigens het Nationaal Hitteplan vanwege de grote kans op een hittegolf. Ook in Drenthe is die kans groot, zei RTV Drenthe-weerman Gert Voerman gisteren. Het hitteplan blijft waarschijnlijk actief tot na het weekend.

Het Nationaal Hitteplan, dat halverwege juli gedurende drie dagen ook in werking werd gesteld, heeft als doel organisaties, professionals en mensen in de zorg te informeren over de verwachte hitte. Zo kunnen zij ondersteuning bieden aan kwetsbare groepen als ouderen en kleine kinderen. Die kunnen door de hitte gezondheidsproblemen ervaren, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, uitdroging en een hitteberoerte.

Kwetsbare groepen