Foutje bedankt: gemeente Coevorden vergeet Aalden bij enquête

De enquête gaat over leefbaarheid en maakt deel uit van het landelijk onderzoek ‘waar staat je gemeente’. Inwoners van Aalden die via een brief of digitaal waren uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen gingen er echt voor zitten om de tientallen vragen naar eer en geweten te beantwoorden.Eén van de laatste vragen is: in welke kern woont u? Bij de letter A staat alleen Achterste Erm. Aalden ontbreekt. “Het is inderdaad fout gegaan”, erkent woordvoerder Alieke Eising. “De collega die er mee bezig is geweest heeft Aalden over het hoofd gezien. De fout is inmiddels hersteld.”De woordvoerder denkt dat mensen die de papieren versie hebben ingevuld zelf hun woonplaats Aalden er wel bij hebben geschreven. “Het was in elk geval geen opzet. We hebben als Coevorden geen plannen om Aalden aan een andere gemeente af te staan.”