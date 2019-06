'Vroeger werd er nog weleens een camper in brand gestoken op de TT-camping'

Eerste caravans staan al op TT-camping Jan en Bertha: 'Ze willen een goed plekje'

Laatste voorbereidingen voor de TT: 'Het is meer feestvieren dan dat je echt wat doet'

Jan Ubels was zelf ook een motorcoureur en deed in 1976 mee in de 125cc-klasse van de TT. In drie jaar tijd reed hij in totaal 25 grand prixs. "Dat blijft je altijd bij."

Vroeger staken ze nog weleens caravans in brand. Jan Ubels

Geen TT voor nieuwe TT-campinghouders

Dat geldt ook voor de TT-campings Ubels en Jan & Bertha, twee van de oudste in hun soort. Beide bestaan al ruim vijftig jaar. "Onze camping is de oudste", zegt Jan Ubels stellig. TT-camping Ubels werd in 1962 opgericht door zijn ouders, maar de eerste bezoekers kwamen al jaren eerder."Direct na de oorlog begonnen mijn ouders met een fietsenstalling bij de boerderij", vertelt Ubels. "Mensen stalden hun fiets bij ons en liepen dan naar het circuit." Uiteindelijk kregen ze steeds vaker de vraag of er ook overnacht kon worden in het hooi. "Nou, dat kon wel", zegt hij nuchter. "Zo kregen we langzaamaan de schuur vol met hooislapers."Ubels weet het nog goed. "Ik kan mij nog herinneren dat ik als klein jongetje 's avonds naar bed moest. Coureurs Jan Huberts en Cees van Dongen zaten bij ons in de keuken, mijn moeder maakte altijd soep en koffie. Ze bleven tot midden in de nacht praten, voordat ze het hooi ingingen. Ik lag op mijn buik voor een luikje op de zolder, waar vroeger de kachelpijp doorheen ging. Ik maakte het luikje open en bleef de hele nacht luisteren naar wat er gezegd werd. Prachtig!"Slapen in het hooi. Zo is TT-camping Jan & Bertha, even verderop, ook ooit begonnen, in 1967. "Mijn schoonouders woonden toen nog in Witten en hadden mensen in de schuur", weet Jan Karssens. "Ze hadden misschien een man of dertig te gast."De campings werden populairder. Steeds meer mensen wilden er overnachten. "Toen zijn mijn schoonouders zo'n veertig jaar geleden verhuisd naar de plek waar we nu nog zitten en sliepen mensen in tenten op het land", vertelt Karssens, die zelf ook al 35 jaar betrokken is bij de camping.Die overgang van hooi naar tenten, weet Ubels ook nog wel. "Ik geloof dat in de jaren '70 voor het eerst iemand vroeg of hij een tentje mocht opzetten. Ach, dat mocht wel." Voor de familie Ubels groeide dat uiteindelijk uit naar vijf campings (inmiddels is het weer één).Een rondje over een TT-camping was enkele tientallen jaren geleden ook totaal anders dan nu. Vroeger zag je hooguit een paar busjes, verder stonden er alleen maar motoren en tentjes. "Nu staan er campers en busjes met aanhangers", legt Karssens van Jan & Bertha uit. "We verwachten dit jaar zo'n 1.500 mensen. Vroeger, toen mensen alleen met een tent kwamen, konden we er veel meer kwijt."Vroeger was het eigenlijk veel mooier, vindt hij. Toen mocht er ook veel meer. Zeg maar gerust, bijna alles. "Alle regels zijn strenger geworden. Je mag geen motorblokken meer meenemen en zo. De charme is wel minder geworden", aldus Karssens.Ubels, die de camping inmiddels met zijn zoon runt, sluit zich daar bij aan. "Och, och, och... De TT-campings hebben in de loop der jaren echt een metamorfose ondergaan", vertelt hij. "Dat je de excessen bestrijdt is een goede zaak, maar je moet de mensen ook niet te veel willen afnemen. Dan trek je er langzaam de stekker uit."Met excessen doelt Ubels op bijvoorbeeld brandstichting. "Vroeger staken ze nog weleens caravans en auto's in brand", herinnert Ubels zich. "Wij waren de eerste camping die bij de poort een bord ophing met twintig huisregels. Als mensen zich niet aan de regels hielden, werden ze verwijderd. Het werkte wel."Ook Karssens vindt wel dat het vroeger soms te ver ging. "In het begin hebben we weleens wat ellende gehad, maar dat moet je direct de kop indrukken. Je moet gelijk diegene pakken die het verpest. Als dat allemaal niet wil, hebben we politie nog achter de hand voor als het echt uit de hand loopt. Maar dat is gelukkig al heel lang niet meer gebeurd."Je moet de campinggasten ook niet te veel afnemen, vinden beide mannen. "Ik kom zelf uit de motorsport en ben op alle circuits geweest", legt Ubels uit. "Dan weet je ook een beetje wat er leeft onder de mensen. Je moet ze ook een beetje tegemoetkomen en soepel met ze omgaan. Mensen willen gewoon een weekje feestvieren. Te weinig regels zijn niet goed, maar te veel ook niet", aldus Ubels.