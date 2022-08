Teler uit Dwingeloo stapt naar rechter voor schade door reeën

Bollenteler Joling in Dwingeloo is vandaag naar de rechter gestapt, omdat de provincie Drenthe niet de vraatschade door reeën wil vergoeden. Het gaat om een bedrag van ruim 100.000 euro die de provincie niet wil vergoeden, omdat Joling zijn gewas niet voldoende zou hebben beschermd. Beide partijen zaten voor de bestuursrechter in Groningen.

Het is de verantwoordelijkheid van de teler om dit kapitaalintensieve gewas goed te beschermen. Hiervoor zijn voorschriften opgesteld. Volgens Joling zag hij begin juni her en der hapjes uit zijn aardbeienplanten en sloeg hij volgens de richtlijnen paaltjes met daaraan stroomdraden om zijn terrein.

Een raster van twee meter hoog

Twee weken later zag de teler dat dit niet voldoende was. "De reeën kunnen hoog springen, zeker wanneer zij ergens een lekker hapje kunnen halen", zei de teler. Hij zette als extra maatregel een raster van twee meter hoog rondom het terrein. "Daarna was er niets meer aan de hand, de reeën kwamen niet meer bij de plantjes", zei de man tegen de rechter.

Hij meldde zijn schade bij de provincie. En hij stuurde foto's van de eerste afrastering: de paaltjes met daaraan de stroomdraden. Taxateurs die drie weken later inspecteerden constateerden een goede afrastering. Het leek erop dat de schade zou worden uitgekeerd, maar Joling kreeg toch nul op zijn rekest. De foto's die hij zou hebben gestuurd waren volgens de provincie te onduidelijk.

Niet op tijd beschermd

"En als die eerste afrastering volgens voorschrift was gemaakt, dan was dat voldoende geweest. Dan was er geen schade ontstaan", zei een woordvoerster van BIJ12. Dit is een kennis- en adviescentrum voor faunaschade en adviseert de provincies hierin. De conclusies was: Joling had niet op tijd en voldoende zijn gewassen beschermd en de schadeclaim moest daarom worden afgewezen. Dat bleek ook uit de bevindingen van een medewerker van de provincie, die langs was geweest. Die had met eigen ogen gezien dat de afscherming onvoldoende was.

De rechter vroeg de woordvoerster wanneer die medewerker dan langs was geweest. "Dat weet ik niet. Zover ik weet een half jaar later. Ik kan het hem ook niet vragen, want die is met vakantie", was het antwoord. De rechter vroeg zich hardop af hoeveel waarde je dan aan de beoordeling van de medewerker moest hechten. Joling verweet de provincie ook van te weinig afschot van reeën, waardoor er veel te veel reeën waren in dat voorjaar. Maar daar ging de rechter niet op in.