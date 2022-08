Omgekeerde vlaggen gemeente Meppel weggehaald, 'maar aan ons protest verandert niks'

"Aan ons protest is eigenlijk niks veranderd, en is in elk geval niet afgezwakt", meldt de actievoerder. "Al helemaal na de gesprekken die zijn gevoerd met Johan Remkes", doelt hij op LTO Nederland die namens boerenorganisaties om tafel ging met de stikstofbemiddelaar. "We gaan de vlaggen ook weer terughangen, zo lang er vanuit Den Haag geen concessies komen."