Interzorg wil nieuw zorgcomplex in Assen dat aan meer eisen voldoet

Nieuwbouw is volgens Elly van der Woude, manager bij Interzorg, noodzakelijk om cliënten in de toekomst te kunnen ondersteunen hun eigen leven voort te zetten. "Zoals we in het hele land zien, worden veel zorginstellingen gesloopt en komen er nieuwe voor terug die passen in het tijdbeeld van nu. De huidige panden van De Slingeborgh en Anholt in Assen zijn verouderd en passen niet meer bij de eisen en wensen van huidige en toekomstige cliënten."