4 Mijl Festival neemt SWAMP-stokje over in Marsdijk

Dat betekent dat het hardloopevenement die zaterdag gecombineerd wordt met gezelligheid en muziek. Er komt in het Anne Frank Park een fair, eetkraampjes en er is een muziekpodium met bands. Ook komt er volgens 4 Mijl-organisator Bertjan Marree een speciale sportmarkt, waar sportverenigingen zich op een actieve manier presenteren."We proberen de gezelligheid van SWAMP te combineren met het sportieve karakter van ons loopfestijn. In eerste instantie houden we het op een festival van 's middags twaalf uur tot 's avonds zes uur. Dus niet meteen tot in de late uurtjes, zoals we dat kenden van de afgelopen zes jaar van het SWAMP-festival. Want alles moet weer van begin af aan opgebouwd worden", aldus Marree.De 4 Mijl-organisator sluit niet uit dat het festival volgend jaar uitgebouwd gaat worden. "Eerst deze editie, maar wellicht dat we verder doorgroeien. We denken dan zoiets als met het Nijmeegse Vierdaagse-feest. Die ambitie is er in elk geval, maar het is ook zo september, dus eerst dit feest maar eens klaar krijgen", aldus Marree.De 4 Mijl van Assen werd vorig jaar voor het eerst gehouden. De loop vertrekt uit Marsdijk, en stond voorheen bekend als de Marsdijk Run. Er was voor de eerste editie meer belangstelling dan de organisatie kwijt kon. Er was een vergunning tot 850 lopers. Dit jaar is het aantal opgetrokken naar 1500 lopers maximaal. De inschrijving is vroeg begonnen, en inmiddels hebben zich al zo'n 500 lopers gemeld.Vorig jaar vertrok de 4 Mijl van Assen nog vanaf het SWAMP-festival. Maar de organisatie van dit jaarlijkse wijkfeest gooide eerder dit jaar de handdoek in de ring. Er was een gebrek aan organisatorische krachten. Toen al opperde de 4 Mijl-organisatie een eigen after party, om toch iets van een feest te hebben.