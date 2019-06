Verdachte Michael N. terug in gevangenis na onwel worden voor rechtszaak

De verdachte in de moordzaak op een Duitse studente in Emmen is terug in de gevangenis. Michael N. raakte vrijdag onderweg naar de rechtbank onwel.

Michael N. moest onderweg naar de rechtszaak worden gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De advocaat van N. zegt dat zijn cliënt inmiddels uit het ziekenhuis is ontslagen en is overgebracht naar de gevangenis. "Het is nog niet duidelijk wat hij heeft gehad", zegt hij.Door het onwel worden van de verdachte is de rechtszaak uitgesteld. De volgende zitting staat gepland voor 27 juni.De 20-jarige Michael N. wordt verdacht van het doden van de Duitse studente Leonore Prothmann in Emmen afgelopen september. De twee waren huisgenoten en het OM verdenkt N. ervan dat hij Leonore met een mes in haar hals stak, op bed gooide en met een kussen verstikte.