Boeren beregenen land, ook tijdens de hitte: 'Een duurder frietje wil niemand'

"Overdag verdampt er inderdaad meer dan in de nacht", zegt Dirk Jan Beuling bij ZO!34 . Hij is akkerbouwer en bestuurslid bij LTO Nederland. "Maar de hoeveelheid valt ontzettend mee", relativeert hij de hoeveelheid water die verdampt. Volgens Beuling gaat het om maximaal één of twee millimeter extra in vergelijking met de nacht.

Omdat een akkerbouwer veel land heeft en niet zoveel machines heeft om het land alleen in de nacht te laten beregenen, is de keuze snel gemaakt.

"Het is dan het verlies van het water nemen of het risico lopen dat de oogst mislukt of stukken minder is", verklaart hij de keuze voor het nachtelijke sproeien. Beregent hij het land niet, "dan is de kans groot dat een frietje dubbel zo duur wordt, en dat wil niemand."