Statushouders naar villa in Lieving: 'We willen ze met de buren kennis laten maken'

"De kinderen waar het over gaat komen uit een ander land, en zijn nu alleen in Nederland. Ze hebben geen ouders, familie of ander netwerk dat ze kan helpen om de dingen te doen die je op je 16e of 17e doet: naar school gaan, vrienden maken en uitzoeken wie je later wil worden. Wij gaan proberen ze daarbij te helpen in de villa in Lieving."

Dat zegt Bregtje Kneepens, woordvoerder van Elker Jeugdhulp. In de buurtschap, vlak bij Beilen, is onrust ontstaan over de komst van zes minderjarige statushouders. Het plan is om hen te huisvesten in een villa. Inwoners vrezen voor probleemjongeren, en zijn niet te spreken over de communicatie vanuit de gemeente.

De omgevingsvergunning werd snel geregeld door de gemeente, want er bestaat een schreeuwend tekort aan woonplek. Maar volgens de buurt regelt de gemeente het in de omgekeerde volgorde: eerst de vergunning regelen, en dan pas de omwonenden inlichten.

De buurbewoners zitten nog met veel bedenkingen en vragen. Over de begeleiding van en het toezicht op de alleenstaande minderjarige statushouders, bijvoorbeeld.

Kinderen hebben heel wat meegemaakt

Kneepkens erkent dat de jongeren - voor hun komst naar Lieving - mogelijk al veel achter de kiezen hebben. "Deze kinderen hebben zoveel meegemaakt, dat gaat ze niet altijd in de koude kleren zitten." Ze benadrukt dat de nieuwkomers een mentor hebben, die fungeert als vertrouwenspersoon. Met diegene kan de reis die ze hebben afgelegd, worden verwerkt.

"Het deel van Elker dat de begeleiding in Lieving gaat uitvoeren is Viyuna. Zij hebben in Noord-Nederland ervaring met het begeleiden van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. We begeleiden ze bijvoorbeeld bij hun inburgering in Nederland, zorgen dat ze naar school gaan en kennismaken met hun nieuwe omgeving. Bovendien bieden wij ze een vervangend thuis."

Een van de redenen dat Elker blij is met de huisvesting in de villa, is de nabijheid van het treinstation in Beilen. "De jongeren gaan naar de internationale schakelklas in Assen, en leren daar de Nederlandse taal. Daarom zijn we ook zo blij met Lieving 2, want dat is vlak bij het station."