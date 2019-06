Hoogeveen en Amsterdam willen einde aan proef met aso-AZC

Hoogeveen wil de proef stopzetten aan het eind van de experimenteer-periode. Met het rijk is afgesproken dat die loopt tot februari 2020. Het contract met Amsterdam loopt tot november dit jaar. De Telegraaf meldt dat Amsterdam niet verder wil vanwege de voortdurende noodzaak politie-assistentie te vragen. Burgemeester Loohuis zegt dat Amsterdam het pand bovendien 'voor andere doeleinden nodig heeft'.Volgens Loohuis is de situatie in Hoogeveen beter dan in Amsterdam. "Nadat we in mei extra maatregelen hebben ingesteld, is er nog maar één keer politie-inzet nodig geweest. Daarvoor zaten we ook op aantallen als in Amsterdam."Hoogeveen wil in elk geval niet 'tot in de eeuwigheid doorgaan' met de proef, want de locatie is niet geschikt voor de asielzoekers die er uiteindelijk zijn gekomen, zegt de burgemeester. Hoogeveen, Amsterdam en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol evalueren binnenkort de proef met de twee EBTL's.Loohuis: "We hebben in de praktijk vooral mensen gekregen die geen enkele kans hebben op een permanente verblijfsvergunning. Daarvoor is een andere voorziening nodig. Ze moeten opgevangen worden in een omheind terrein, omdat de toezichtmaatregelen nu wel heel veel geld gaan kosten. En daar is de staatssecretaris nu mee bezig."De voormalige gevangenis zou wat burgemeester Loohuis niet verbouwd moeten worden om de proef met de EBTL te kunnen voortzetten: "Er zou sprake zijn van kapitaal-vernietiging als dat in Hoogeveen opnieuw tot stand moet worden gebracht, nadat de gevangenis eerst omgebouwd is. Andere plekken in het land waar gebouwen leeg staan zijn daar geschikter voor. Deze opvang hier in deze vorm kan niet."Volgens burgemeester Loohuis is de conclusie gerechtvaardigd dat de proef met de EBTL mislukt is, omdat er niet de mensen gekomen zijn die er zouden komen.Maar de VVD-fractie in de gemeenteraad heeft met haar voortdurende kritiek op de proef met de EBTL niet gelijk gekregen in zijn ogen. Burgemeester Loohuis: "In het eerste jaar zaten er andere mensen dan er nu zitten. Maar ook nu is er geen overlast binnen en geen overlast buiten. Dus het is behapbaar, maar we houden het in de gaten."