Barry Gepken wandelt pelgrimstocht nog weken alleen: 'Maar het lijkt goed te komen'

Barry Gepken uit Erica is aanbeland op de 46ste dag van zijn wandeltocht vanuit Zuidoost-Drenthe naar Jeruzalem. Ondanks het afhaken van zijn vriendin Monique de Haas - die de strijd moest staken vanwege een acute hernia - passeerde hij gisteren de grens van 1000 kilometer.

"Ik moest het alleen vieren", realiseert Gepken zich. "Mijn maatjes - naast zijn vriendin ook nog hond Maurice - zijn nog thuis. Gelukkig is er wel licht aan het eind van de tunnel, want het lijkt erop dat zij over een paar weken aansluiten. Dit soort dingen wil je namelijk samen doen."

Vertrouwen

De revalidatie van zijn wandelvriendin verloopt vrij voorspoedig, weet Gepken vanuit Duitsland te melden. "Het ziet er niet verkeerd uit. Ze loopt alweer rondjes thuis, dat gaat heel goed. Eerst dachten we nog een karretje mee te moeten nemen voor haar bagage." Vooralsnog blijkt dat niet nodig. "Het lijkt goed te komen, we hebben er altijd vertrouwen in gehad. Ze is een aanpakker en een vechter, dus Monique komt wel terug."

Ondertussen geniet Gepken van het landschap en de mensen die hij onderweg ontmoet. "De bezinning en de natuur doen je goed. En van de mensen krijg je heel veel liefde, dat is erg bijzonder."