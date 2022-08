Natuurbeheerders alert op droogte en zien dat veerkracht natuur in de knel komt

Beheerders en toezichthouders in natuurgebieden doen er alles aan om een natuurbrand te voorkomen en zijn daarom deze dagen extra alert. Een brand zoals in 2018, toen 75 hectare heide afbrandde in Wateren, mag volgens hen niet weer gebeuren.

Er is vrees voor nieuw vuur in de natuur nu de temperatuur de komende dagen boven de 30 graden uitkomt. "De kans dat het weer gebeurt, is aanwezig", zegt Uko Vegter, hoofd natuur en landschap van Stichting Het Drentse Landschap. "Dus we moeten extra alert zijn."

Natuur zo nat mogelijk

Niet alleen is er bezorgdheid om een mogelijke brand. De natuur vecht onder deze temperaturen om te overleven, ziet Vegter. Volgens hem hebben vooral heidegebieden en bossen last van de droogte. Alles wordt er daarom aan gedaan om de gebieden zo nat mogelijk te houden. "We kijken waar we extra maatregelen kunnen nemen om water vast te houden. Daar zijn we al lang mee bezig. In de middenloop van het Reestdal zijn bijvoorbeeld de beekpeilen verhoogd. Metingen van het waterschap uit 2018 en 2019 laten zien dat daardoor grondwaterstanden minder zakken. Dus dat moeten we vaker doen."

De natuur kan veel aan, zegt Vegter, maar als droge en warme periodes lang duren of vaak voorkomen, dan komt de veerkracht ervan in de knel. Zo hebben in bossen vooral naaldbomen het lastig, constateert Het Drentse Landschap. Vegter: "Die kunnen meerdere van dit soort jaren slecht aan. Fijnsparren zie je doodgaan, lariksen hebben het moeilijk. De bomen laten hun bladeren vallen als bescherming tegen de droogte. Ze gaan eigenlijk al hun winterrust in."

'Crisismaatregelen'

Ook Natuurmonumenten maakt zich zorgen nu er een hittegolf aanstaande is en de droogte verder oploopt. Niet alleen bomen, ook dieren die in of nabij water leven, zoals vissen, amfibieën en insecten, hebben het zwaar nu steeds meer beken en poelen droogvallen. Uit het hele land hoort Natuurmonumenten verhalen van boswachters die als gevolg daarvan bepaalde diersoorten zien verdwijnen. Of dat tijdelijk is, is nog niet te zeggen.

Om dieren in nood te helpen, worden verschillende 'crisismaatregelen' genomen door onder anderen Natuurmonumenten, waterschappen en vrijwilligers. Zo worden vissen en amfibieën uit drooggevallen beken gehaald en elders uitgezet. Een andere noodmaatregel is om grondwater op te pompen om beken mee te kunnen vullen.

Sloten extra vol