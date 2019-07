Volgende week duidelijkheid over 'reuzenteek'

Samen met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) onderzoekt het RIVM het beestje, dat volgens een NVWA-woordvoerder waarschijnlijk morgen wordt opgehaald bij Caroline Clement uit Borger. Zij vond de de teek afgelopen weekend op haar IJslandse paard, dat in de wei loopt bij Odoorn.Mogelijk draagt de reuzenteek, oftewel de hyalommateek, een variant van het ebolavirus , stelt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research. Volgens hem is de hylalommateek nooit eerder in dit groeistadium in ons land gevonden.Vlakbij de Nederlandse grens in Duitsland zijn onlangs wel meerdere gevonden. Door de klimaatverandering is het niet ondenkbaar dat ze ook Nederland kunnen koloniseren.De hyalommateek komt normaal gesproken voor in Noord-Afrika, Azië, Zuid- en Oost-Europa. In onder andere Duitsland, Finland en het Verenigd Koninkrijk zijn incidentele meldingen bekend van deze teek op een mens of dier. In 2012 is de spinachtige in Limburg waargenomen (bron: Nature Today ).Deze joekel is minstens drie keer groter dan de 'gewone' teek in Nederland. "Het voordeel van de grootte is dat ze veel beter zichtbaar zijn", zegt insectendeskundige Silvia Hellingman. De hyalommateek is te herkennen aan de gestreepte pootjes. "Zie je tijgerpootjes? Probeer het diertje dan te vangen in een potje en maak foto's. Meld het in ieder geval op de Tekenradar.nl."Hellingman zegt dat paniek om de enorme teken niet nodig is. Volgens haar is het nu vooral oppassen voor de 'gewone' teken. "Daar zijn er nu heel veel van. Controleer jezelf elke dag!"