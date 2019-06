VVD in Assen wil nieuwe wethouder nog voor zomerreces

Dat zegt VVD-fractievoorzitter Martin Rasker. "Volgende week gaan we met enkele kandidaten gesprekken aan op basis van brieven en cv's die we binnen hebben gekregen", zegt Rasker.De VVD Assen moet ineens op zoek naar een nieuwe wethouder, nadat Roald Leemrijse vorige week woensdag opstapte. De fractie bleek niet langer vertrouwen in hem te hebben. Daarop pakte Leemrijse zijn biezen. Hij was amper een jaar wethouder, nadat hij de vorige bestuursperiode bijna vier jaar fractievoorzitter was.De VVD-fractie gaat volgens Rasker 'in principe' op zoek naar een geschikte kandidaat buiten de vier leden tellende raadsfractie. En naar een bestuurder met de nodige ervaring. "Dat kost ons even wat tijd, maar we doen ons best om nog voor het zomerreces de zaak rond te hebben."Binnen het Asser politieke circuit werd al druk gespeculeerd dat VVD-raadslid Bert Homan wel eens naar voren geschoven zou kunnen worden als mogelijke kandidaat. Hij heeft een duidelijk VVD-profiel en heeft bestuurlijke ervaring.Zo was Bert Homan in het verleden voorzitter van de deelraad Rotterdam Centrum en vervolgens wethouder in het Zuidhollandse Teylingen en later in Utrechtse Heuvelrug. Ook stelde hij zich al twee keer vergeefs kandidaat voor het landelijk partijvoorzitterschap bij de VVD.Maar in hetzelfde politieke circuit wordt gezegd dat Homan geen geschikte kandidaat is, omdat hij 'niet altijd even lekker ligt' bij de andere collegeleden en coalitiepartijen. En daarmee moet uiteindelijk wel samengewerkt worden. Homan zelf wil er niet op ingaan of hij ook oren heeft naar de leeggekomen wethouderspost. "Er moet een opvolger komen en daar gaan we mee aan de slag", is het enige wat hij kwijt wilde.De nieuwe VVD-bestuurder wordt de tweede vervangende wethouder die tussentijds in het college van Assen komt. Begin dit jaar werd GroenLinks-wethouder Gea Smith al vervangen. Die bleek ongeschikt voor haar functie. Zij werd opgevolgd door Karin Dekker, oud-wethouder van Groningen en van Leek.Coalitiegenoten ChristenUnie, Stadspartij PLOP en GroenLinks hebben al aangegeven het liefst een bestuurder met ervaring terug te willen zien op de VVD-wethouderspost.