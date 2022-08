Wie geeft een hotel zijn sterren? 'Je mag niet aan de vensterbank komen'

Wie in een 5-sterrenhotel wil slapen, kan sinds deze week terecht in Drenthe. Châteauhotel De Havixhorst is onlangs gekeurd en stijgt naar het hoogste niveau van gastronomie. Maar hoe zit dat eigenlijk, wie vergeeft die hotelsterren?

Wie bepaalt of een hotel vijf sterren krijgt? Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit!.

Europese regels

De beoordeling van hotels is geregeld op Europees niveau. Een hotel in Nederland wordt dus op exact dezelfde gronden beoordeeld als een hotel in buurlanden. Hotels kunnen 1 tot en met 5 sterren behalen. In Nederland is koepelorganisatie Koninklijke Horeca Nederland hiervoor verantwoordelijk. Zij hebben het uitbesteed aan de organisatie 'Hotelsterren'.

Aad Jonas is één van de inspecteurs die dagelijks voor Hotelsterren onderweg is om hotels te controleren. Dit wordt gedaan volgens een lijst van 280 aandachtspunten. "We kijken waaraan een kamer voldoet", vertelt Jonas. "Is er een bureautje met stoel? Heeft de kamer een scheerspiegel? Wifi? Een leeslamp naast het bed en een badjas op de kamer? Zo ga je stuk voor stuk alle punten langs en rolt er een score uit."

Havixhorst

Voor elk aandachtspunt krijg je punten, als je boven de 600 komt ben je een 5-sterrenhotel. Dat gebeurde onlangs in Drenthe toen Jonas op bezoek ging bij de Havixhorst, in De Schiphorst bij Meppel. Eigenaar Chris Wijland is erg blij met de waardering. "Ik denk dat het spoort met het niveau waarnaar we streven, en waarvoor we ons best doen. Het voelt als de hoofdprijs dat dit zo erkend wordt."

Wijland is zich goed bewust van de 280 aandachtspunten. "Ik had bijvoorbeeld nog geen schoenlepel op elke kamer", lacht hij. Die ligt er nu dus wel. Maar andere dingen vergden een grotere ingreep. Zo had het hotel geen lift. "We zitten in een monumentaal pand. Hier een lift inbouwen is gewoon heel moeilijk, maar uiteindelijk hebben we een plek gevonden waar het past. Zo zijn we de afgelopen jaren stapje voor stapje toegegroeid naar de vijfde ster."

Opgegroeid

Volgens Jonas was het een kwestie van tijd voor de Havixhorst het gewenste niveau bereikte. "Bij de vorige beoordeling voldeden ze al voor 80 procent. Het serviceniveau was erg hoog, als je broek kapotgaat werd hij toen ook al naar de kleermaker gebracht voor je. Ook de locatie is geweldig, met heel veel allure."

"Maar ik vind het heel knap dat ze het bij de Havixhorst aandurven", vervolgt inspecteur Jonas. "Helemaal in deze tijd van personeelskrapte. Je legt de lat toch hoger. Met 5 sterren op de gevel gaan de gasten nog meer van je verwachten. Maar ik heb veel vertrouwen in Chris en zijn vriendin Fleur. Hij is in dit hotel opgegroeid en ik vind haar ook echt heel slim. Ze weten heel goed wat een gast verwacht. Samen zitten ze er elke dag bovenop."

Ster zegt niet alles

Jonas is heel eerlijk over de hotelsterren. Het systeem is niet helemaal waterdicht. "Ik krijg wel eens klachten over meubilair in hotels". Mensen vinden het dan oud, of lelijk. "Maar hotelsterren gaan niet over leeftijd of smaak. Als de kast heel is is en er hangen hangertjes in, krijgt het hotel daarvoor de punten. Ook als het bed dertig jaar oud is. Over smaak valt immers niet te twisten, wij moeten objectief zijn. Het enige wat ik hoteliers kan vragen is om wel realistische foto's op de site te plaatsen."

Daarnaast noemt Jonas de bandbreedte erg groot. "Je hebt 4-sterrenhotels die net met de hakken over de sloot die vierde ster binnenhalen. Anderen zitten juist heel dicht tegen de vijfde ster aan. Dat verschil kan heel groot zijn."

Sauna of hotelbar

Daarnaast kunnen bordjes gedateerd zijn. Sommige bedrijven die zakken in aantal sterren, laten de oude beoordeling aan de gevel hangen. Jonas: "Terwijl sommige bordjes twintig jaar oud zijn. Maar dit gebeurt helaas wel. Het hangt immers aan hun pand vast, dus wettelijk ben ik niet bevoegd om het eraf te halen. Daarom werken we aan een nieuwe online herkenbaarheid voor op boeking-websites. Ook kunnen mensen altijd op onze site kijken als ze twijfelen."

Ook vormt de personeelskrapte op dit moment een probleem. "Dan heeft een hotel bijvoorbeeld wel een sauna of hotelbar, maar is deze niet geopend vanwege een gebrek aan mensen. Dan sturen mensen wel een mail naar ons dat ze het aantal sterren niet eerlijk vinden. Wij gaan daarover dan in gesprek met de uitbater. Die moet zulke dingen goed communiceren, of oplossen. Ik raad hoteliers aan om minder kamers beschikbaar te stellen, zodat ze voor de andere kamers nog wel het gebruikelijke niveau kunnen aanbieden."

Publiek geld

Ondertussen zijn er ook bedrijven die qua kwaliteit wel een 5-sterrenhotel zijn, maar 4-sterrenhotel aanhouden. "Ik ken bijvoorbeeld een hotel in Limburg waarvoor dit geldt", zegt Jonas. "Sommige bedrijven daar zijn er principieel op tegen dat hun mensen slapen in 5-sterrenhotels. Dit hoor ik ook regelmatig over ambtenaren, die dat niet durven te doen van publiek geld. Maar als dat wel jouw doelgroep is denk je wel twee keer na voordat je die vijfde ster op de voorgevel schroeft."

Over het algemeen klopt het beeld in Europa prima, vindt Jonas. "Vooral de grote ketens zijn trouw klant en houden zich netjes aan alle regels." Anders is het bijvoorbeeld in Turkse hotels. "Dat is een andere wereld, iedereen hangt daar vijf sterren op de gevel terwijl ze dat lang niet allemaal zijn."

Turkse toestanden

Een blik in de hotelkamers van De Havixhorst stelt gerust, hier geen Turkse toestanden of een bord van twintig jaar geleden. Alle regels worden keurig gevolgd, al ontbreekt een minibar. "Dat vinden we niet passen in dit karakteristieke pand. Maar daarvoor krijgen we dispensatie omdat we 24-uurs roomservice hebben. Een koud colaatje is dus nooit ver weg", knipoogt Wijland.

Dat karakteristieke pand maakte het updaten van de kamers wel een flinke uitdaging. "Je mag niet zomaar overal in zagen", vervolgt Wijland. Hij wijst naar de radiator die hij graag had weggewerkt. "Maar daarachter zitten beschermde vensterbanken, daar mag je niet aankomen. Zou je ook niet moeten willen, maar je kijkt er wel naar. De ramen ook zelfde verhaal. Is enkel glas. Kunnen we op geen enkele manier iets aan wijzigen."

Internationaal publiek naar Drenthe

Toch vindt ook Wijland dat het meer om het serviceniveau draait dan om de radiator. Voor de 5-sterrenstatus is het serviceniveau nog verder verhoogd. De receptie en roomservice zijn 24 uur per dag geopend, er is Valet-parking, een strijkservice en op verzoek worden de schoenen van gasten gepoetst.

"Het moet allemaal kloppen", aldus de gastheer. "Het is een hele waslijst met punten die je af moet, maar het verschil tussen 4 en 5 sterren is dus echt de service die je verleent. Het draait om de mensen die hier rondlopen, de dames die de vijf sterren service verzorgen."