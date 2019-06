Hoogeveen wil aso-AZC sluiten, VVD heeft vragen

Burgemeester Karel Loohuis maakte gisteren bekend dat Hoogeveen niet verder wil met Extra Begeleiding en Toezicht-Locatie (EBTL), oftewel het aso-AZC in de voormalige gevangenis. Dat zei Loohuis in navolging van Amsterdam, waar zijn collega Femke Halsema bekend maakte de andere EBTL in Nederland in oktober te willen sluiten. Hoogeveen gaat mogelijk pas na de proef in 2020 dicht."In de periode oktober 2019 tot februari 2020 is Hoogeveen de enige EBLT-locatie, is het terecht om uit te gaan van een hogere bezettingsgraad?", vraagt de VVD zich af. "En wat zijn hiervan de gevolgen voor Hoogeveen in het kader van buurtoverlast en/of politie inzet?Daarnaast wil de VVD weten wanneer het besluit door burgemeester en wethouders is genomen. De partij vernam via de media van de plannen. Ook willen de Hoogeveense liberalen inzicht in het aantal incidenten in de EBTL. "In Hoogeveen waren er ook meerdere 112-meldingen per week, waarbij politie te hulp moet schieten. Dit heeft (reguliere) politie-inzet gekost, kunt u aangeven of (en op welke manier) dit nog wordt gecompenseerd door het Rijk?"