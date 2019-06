Fochteloërveenweg in avond afgesloten om jonge kraanvogels

Afgelopen jaar kwamen twee jonge kraanvogels om het leven door het verkeer. Momenteel zijn de vogels op zoek naar eten en lopen daarom weer veel over de weg. "We weten zeker dat minimaal twee paartjes één jong hebben. We willen voorkomen dat die ouders net als vorig jaar hun jong verliezen door weggebruikers",zegt Marjan Dunning, boswachter van Natuurmonumenten in het Fochteloërveen."Op hun broedlocatie is nu weinig eten te vinden. Kraanvogels eten bijvoorbeeld libellenlarven of jonge kikkertjes en die zitten allemaal in water. Zodra het water verdwijnt door de droogte, moeten ze op zoek naar een andere plek en gaan ze lopen", vult Dunning aan.Het Fochteloërveen is het belangrijkste broedgebied voor kraanvogels in Nederland. De provincie, de gemeente Ooststellingwerf en Natuurmonumenten nemen de maatregel in het kader van de wet natuurbescherming. De Fochteloërveenweg is de komende weken vanaf ongeveer 19.00 uur telkens zo'n drie uur afgesloten. "We kijken eerst waar de vogels zich bevinden voordat we de weg afzetten. Dat kan betekenen dat het afgesloten gedeelte per avond verschilt. Gelukkig reageren de meeste automobilisten begripvol."