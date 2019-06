Arias verliest met Curaçao van El Salvador

Het enige doelpunt in de wedstrijd kwam op naam van Nelson Bonilla. De aanvaller van Bangkok United maakte dankbaar gebruik van een fout van Cuco Martina.Jafar Arias moest lang wachten op zijn Gold Cup-debuut. De aanvaller van FC Emmen mocht in de 84e minuut invallen voor Jurich Carolina. In de pakweg tien minuten speeltijd die de spits kreeg, kon hij geen potten meer breken.Door het verlies tegen El Salvador staat Curaçao nu laatste in de groep. Jamaica is dankzij een 3-2 overwinning op Honduras de leider in groep C. Dever Orgill was met twee treffers de grote man bij de Reggae Boyz. Het andere Jamaicaanse doelpunt kwam op naam van Damion Lowe. Anthony Lozano en Rubilio Castillo scoorden voor Honduras.De volgende wedstrijd van Curaçao is komende zaterdag tegen Honduras. Die wedstrijd wordt gespeeld in het Amerikaanse Houston.