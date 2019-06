Forbo waarschuwt stakers: Dit is spelen met vuur

Het conflict over een nieuwe cao speelt bij zowel bij Forbo in Coevorden als de vestiging in het Noord-Hollandse Assendelft. In beide bedrijven wordt voor onbepaalde tijd gestaakt. Een stakersstoet hield gisteren een demonstratieve mars richting het hoofdkantoor. Daarbij waren zo'n zestig werknemers uit Coevorden aanwezig.Forbo heeft steeds een loonsverhoging van twee procent geboden. De directie heeft daar inmiddels een extra procent bovenop gedaan, maar dat is volgens de FNV niet voldoende. "Als het bedrijf jullie echt serieus neemt, komen zij met vier procent", aldus Janwillem Compaijen, bestuurder van FNV Procesindustrie.De Forbo-directie zit flink met de stakingen in zijn maag en vraagt alle werknemers 'goed na te denken' over de gevolgen. "De schade voor ons bedrijf loopt intussen snel op, we verliezen klanten en productievolume in de drukste en meest belangrijke tijd van het jaar. Deze schade is niet meer in te halen en komt bovenop de moeilijke situatie waarin we al zitten. Dit is spelen met vuur en de toekomst van ons bedrijf."