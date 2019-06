Toon Smits, de Brabander met het TT Circuit in z'n voortuin

Twintig jaar geleden besloot de 66-jarige Smits z'n tuin helemaal om te gooien. "Ik had gewoon een gazon voor het huis, maar dat vond ik niet zo leuk meer", vertelt hij. "Toen had ik ineens een idee en dacht ik: ik ga er een TT Circuit van maken."Mensen in de buurt hadden geen idee wat hij aan het doen was. "Ik heb het circuit op schaal gemaakt van aluminium en tegels", zegt Smits. "Tien jaar geleden heb ik de tribunes gemaakt." Het 'Brabantse' TT Circuit heeft nog de beroemde Noordlus, die na 2005 verdween. "Ik heb het helemaal nagemaakt zoals het er ooit lag." Smits trekt veel bekijks met zijn voortuin. "Ik krijg veel reacties. Héél veel", lacht hij. "Er komen steeds mensen langs om foto's te maken. Dat gebeurt al twintig jaar."Smits heeft in al die TT-jaren een hoop gezien. Hij zag de Nederlandse successen van Wil Hartog en Boet van Dulmen. In latere jaren keek hij graag naar Wayne Rainey, Eddie Lawson en Kevin Schwantz. "En gedurende de jaren heb ik ook wel op alle plekken op het circuit gezeten."En in die jaren is er ook een hoop anders geworden. "De sport is veel veranderd, alles is meer dichtgetimmerd", vertelt hij. "Het is net als de Formule 1. De charme verdwijnt wel een beetje, vroeger was het veel leuker. 's Avonds lag je al op de tribune en bleef je daar overnachten, maar dat kan niet meer. De tijden zijn veranderd, maar ik vind het nog steeds heel leuk."Ook dit jaar gaat Smits weer naar de TT. Maar naar de TT-camping, zoals vroeger, gaat hij niet meer. "De laatste jaren slaap ik in een hotel in Friesland. Iets meer comfort, haha." Smits komt ook niet voor een specifieke coureur naar Assen. "Nee hoor. Als de race maar goed is", aldus de Brabander.