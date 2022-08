Drentse gemeenten gaan door met zomeractiviteiten tegen verveling

Voor het derde jaar op rij organiseren alle Drentse gemeenten gratis zomeractiviteiten voor jongeren, die bijvoorbeeld niet op vakantie kunnen en zo toch leuke dingen kunnen doen. Het was twee jaar geleden, in coronatijd, een idee van de provincie, maar het project wordt nu doorgezet door de gemeenten zelf.

Zo'n vijftien enthousiaste kinderen komen naar de speeltuin in de wijk Buitenvree in Coevorden voor de spelletjesmiddag. Ze krijgen korfbaltraining en doen een wedstrijdje om zoveel mogelijk water in een lege emmer te spuiten. Zo makkelijk kan het zijn. De buurtsportcoaches in de gemeente Coevorden organiseren dit soort gratis activiteiten een keer of dertig deze zomer.

"Dan heb je tenminste wat te doen en hoef je je thuis niet te vervelen", zegt Marlissa (10). "Ik zit deze vakantie veel binnen en dat is wel een beetje saai. Even een paar uurtjes buiten is wel chill."

5.000 euro per gemeente

Het idee kwam drie jaar geleden van provincie Drenthe. Daarvoor trok het vanuit de sociale agenda twee jaar lang 5.000 euro per gemeente uit. De gemeenten zetten vervolgens hun jongerenwerkers, buurtsportcoaches en cultuurcoaches in om de activiteiten te organiseren. Vanaf dit jaar betalen de twaalf gemeenten dit zelf, want ze willen het project doorzetten.