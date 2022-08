Gasopslag Norg nu voor 80 procent gevuld

Om ervoor te zorgen dat we komende winter genoeg gas hebben, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de capaciteit van verschillende gasopslagen in Nederland verhoogd. Zo worden de opslagen Grijpskerk en Bergemeer volledig gevuld. De gasopslag Norg (net buiten Langelo) is nu voor 80 procent gevuld.

De NAM laat weten dat dat sinds afgelopen zaterdag het geval is. Dat betekent dat er nu 4,8 miljard kubieke meter (laagcalorisch) gas wordt opgeslagen in Drenthe. Begin juni pleitte de Mijnraad - een onafhankelijke groep energiedeskundigen - er nog voor om de gasopslag Norg volledig te vullen, maar het ministerie gaat daar voorlopig nog niet in mee. Het gas dat in Norg wordt opgeslagen is bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

De Europese Commissie stelde in maart voor om gasopslagen verplicht tot gemiddeld 80 procent te vullen om de winter door te komen. "Ik neem het voorstel van de Europese Commissie als uitgangspunt en beschouw een minimale vulgraad van 4,8 miljard kubieke meter als uitgangspunt waarmee Norg minimaal gevuld moet worden om de leveringszekerheid in het volgende gasjaar te borgen", schreef staatssecretaris Vijlbrief in april al.

Vergunning voor maximaal 6 miljard kuub

Of het ook bij 80 procent blijft, is niet duidelijk. Omdat er gesproken wordt over 'minimaal 4,8 miljard kubieke meter' lijkt niet te worden uitgesloten dat er op termijn meer gas wordt opgeslagen. "Of Norg verder gevuld zal worden, is een vraag voor het ministerie van EZK die verantwoordelijk is voor de leveringszekerheid in Nederland", laat de NAM weten. Overigens heeft het ministerie een vergunning om in Norg maximaal 6 miljard kubieke meter gas op te slaan.