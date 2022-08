Meppeler vrienden bouwen glijbaan van 700 bierkratten: 'Prachtig met dit weer'

700 kratten, zoveel waren er nodig om een bierglijbaan te bouwen aan de Jan van den Boschkade in Meppel. Vriendenvereniging Keet de Loods spaarde in een jaar tijd de Hertog Jan-kratten op, om er een week lang vanaf te glijden. En in de huidige hitte komt de glijbaan naar het water als geroepen.

"We zijn bezig geweest om het Guinness Book of Records in te gaan met bierkratten stapelen", vertelt Justin de Wolde van de vriendenvereniging, die in totaal bestaat uit ongeveer 70 man. Het record verbreken van 1.300 bierkratten is echter niet gelukt. "We zijn namelijk met corona dicht gegaan, om de horeca te steunen. Toen hebben we uiteindelijk bedacht om een (buik)glijbaan te maken." In samenwerking met 10 à 15 andere leden is de speciale glijbaan gebouwd.

'Onze groep komt elke keer met zulke leuke ideeën'

Een ander lid van de vereniging is Rick Sallomons. Hij is geen onderdeel geweest van de groep die de bierkrattenglijbaan daadwerkelijk heeft gebouwd. "Ik ben vorige week van het dak gevallen, waardoor ik lichamelijk wat klachten heb." Ondanks zijn val maakt hij wel deel uit van de groep die elke keer van de glijbaan gaat.

Met een brede glimlach op zijn gezicht geniet hij van het initiatief van de groep. "Het is een machtig idee. Onze groep komt elke keer met zulke ideeën om dingen te ondernemen. En met dit weer, prachtig."

Vriendenvereniging Keet de Loods

De vriendenvereniging is in totaal twee dagen bezig geweest met de bouw van de glijbaan. Dit begon afgelopen zaterdag en op zondag kon de eerste al over het zijl glijden. Volgens De Wolde is de vereniging een groep die elkaar onderling goed kent. "Iedereen accepteert elkaar hoe hij of zij is." De leeftijd van de groep loopt sterk uiteen, met leeftijden van 18 jaar oplopend tot 50 jaar.

Hoewel de groep eerst een 'keetgroep' was, is er uiteindelijk besloten om een vereniging te starten. Doordat het een vereniging is, is de glijbaan ook niet voor iedereen toegankelijk. Waar er gisteren nog druk werd gegleden worden alle kratten vandaag teruggebracht naar de winkel. "Van het geld wordt een flipperkast gekocht voor in het verenigingsgebouw", aldus De Wolde.