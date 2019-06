Zoek het uit! - Waarom zitten er gaten in de kerk van Zweeloo?

Peter Schuurbiers uit Oosterhesselen vroeg zich af waarom die gaten er zijn, en stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit! Fokko Kuipers van de Historische Vereniging Zweeloo kan wat licht op de zaak werpen. "De muren van de kerk zijn ruim 1,10 meter dik. De gaten in de muur zijn soms bijna 1 meter diep en zitten allemaal op één lijn, op gelijke hoogte."Die gaten zouden er in gemaakt zijn om het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de kerk gemakkelijker te maken. Kuipers: "In de gaten werden palen of balken geschoven, waarop men dan planken kon leggen om zodoende de werkzaamheden uit te kunnen voeren." Eigenlijk was het dus een soort van steigerbouw. In de loop der jaren zijn er wel enkele gaten dichtgemaakt.Het kerkje van Zweeloo is in de 13e eeuw gebouwd op de fundamenten van zijn voorganger: een houten kerkje uit de 12e eeuw. De kerk is door zijn ligging aan de rand van het dorp, zijn vorm en zijn detaillering een charmant landelijk gebouw. Het godshuis wordt beschouwd als een zeer belangrijk religieus en cultuurhistorisch monument, ook omdat Vincent van Gogh het bouwwerk vereeuwigde in een schets.Heb jij ook een vraag over iets aparts dat je hebt gezien? Stuur hem dan in naar Zoek het uit!