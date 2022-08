Veiligheidsregio's: 'Behoefte aan duidelijkheid over verantwoordelijkheden vluchtelingen Oekraïne'

Veiligheidsregio's hebben behoefte aan duidelijkheid over verantwoordelijkheden bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid na gesprekken met vertegenwoordigers van veertien veiligheidsregio's, waaronder die in Drenthe.

Volgens de inspectie vinden de veertien veiligheidsregio's ook dat de landelijke overheid meer sturen op de coördinatie van de vluchtelingenopvang. De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) zegt zich daar overigens niet in te herkennen.

Uniformiteit

Wel is er volgens de VRD behoefte aan 'uniformiteit'. "Dat zag je ook tijdens de coronacrisis", zegt een woordvoerder. "Het is niet handig als er in de ene regio andere regels gelden dan in de andere." Onbekendheid met het opvangen van ontheemden leidt nu nog tot verschillen in de aanpak van hulp en opvang in de diverse veiligheidsregio's en gemeenten. "We hebben behoefte aan duidelijkheid. Wij hebben geen politieke verantwoordelijkheid, dat is duidelijk. Maar wie heeft welke rol precies?"

Volgens de VRD-woordvoerder hebben Veiligheidsregio's veel op hun bordje. "In de coronacrisis is het ook bevallen om veiligheidsregio's in te zetten", vertelt ze. "We krijgen nu met de Oekraïne-vluchtelingen ook te maken met andere vraagstukken, maar dat gaat ook goed. Het is hard werken." Wel benadrukt de woordvoerder dat de opvang in Drenthe goed georganiseerd is.

75.000 plekken

Samen met de gemeenten moeten de veiligheidsregio's zorgen voor in totaal 75.000 opvangplekken. Bijna 60.000 plekken zijn gerealiseerd, maar de onduidelijkheid over de opvang blijft bestaan, aldus de inspectie. De inspectie heeft de verzamelde signalen inmiddels doorgegeven aan de programmadirecteur-generaal Oekraïense Ontheemden. Hij is landelijk coördinator voor het opvangbeleid voor ontheemden uit Oekraïne.

Knelpunten

Een van de knelpunten is volgens de inspectie dat niet elke gemeente goed nagaat wat de onderlinge relatie is als een gezelschap uit Oekraïne zich meldt. In een aantal gevallen wordt ten onrechte aangenomen dat de volwassene de ouder is van minderjarigen in het gezelschap. De verhoudingen moeten goed worden vastgesteld, zodat gemeenten voogdijorganisatie Nidos tijdig inschakelen als minderjarigen niet door een ouder worden begeleid.

Ook is er onduidelijkheid over het verstrekken van leefgeld, waar Oekraïense vluchtelingen recht op hebben. Sommige gemeenten hanteren als eis dat vluchtelingen zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen, terwijl dat niet hoeft.