Brug over eeuwenoude gracht op Landgoed Dickninge vervangen: 'Niet vertrouwd'

In een beknoptere versie van de geschiedenis legt Van den Berg uit dat er al in de twaalfde eeuw een boerderij stond van het klooster in Ruinen. "In 1325 heeft het bestuur besloten het klooster hier naartoe te brengen, het was een dubbelklooster met nonnen en monniken. Tijdens de reformatie is het klooster opgeheven en kwam het gebied in eigendom van Landschap Drenthe, zeg maar de provincie Drenthe. De provincie heeft het in 1800 verkocht aan de familie De Vos van Steenwijk en de erven daarvan zijn nog steeds eigenaar van dit landgoed." De adelijke familie richtte het gebied opnieuw in. De gebouwen, of wat daar nog van over was, maakten plaats voor het huidige Huize Dickninge.