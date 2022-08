Groot verschil in aantal hittegolven tussen Drenthe en rest van het land

In Drenthe wordt minstens twee keer zo vaak een hittegolf gemeten dan op het Friese vasteland, maar vergeleken met Limburg blijft onze provincie juist achter. Op het KNMI-weerstation in Eelde is deze eeuw elf keer een hittegolf geregistreerd, in Hoogeveen tien keer. Ter vergelijking: in Leeuwarden zijn dat er vijf, in het Limburgse Arcen 25.