FC Emmen huurt Duitse linksback van Werder Bremen

FC Emmen hengelt topscorer Wisła Krakau binnen

Marko Kolar hoopt op nummer 9

FC Emmen contracteert Duitse doelman

Ambitieuze Hamrol stond bovenaan het lijstje van FC Emmen

Beste doorliep de jeugdopleiding van Borussia Dortmund, waarna hij onder trainer Peter Bosz in augustus 2017 zijn debuut maakte bij het eerste elftal in een bekerduel.In de zomer van 2018 maakte hij de overstap naar Werder Bremen, waar hij bij het tweede elftal in 28 wedstrijden twee keer het net wist te vinden.Ook speelde de 20-jarige Duitser regelmatig bij de nationale jeugdelftallen. In 29 interlands scoorde hij zeven keer voor de Duitsers.FC Emmen was niet de enige Nederlandse club die interesse had in Beste. "Er was ook een club in het zuiden erg gecharmeerd van Jan-Niklas, maar gelukkig heeft hij voor ons gekozen", aldus FC Emmen-directeur Ronald Lubbers. "De onderhandelingen duurden overigens nog best lang. Werder Bremen wilde eerst nog een optie in de overeenkomst op laten nemen dat Jan-Niklas ook nog eventueel in de winterstop weer terug zou kunnen naar Duitsland, maar dat wilden wij hoe dan ook niet."